Exposition L’Esprit de Noël Place Emile Colongin Grillon
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-01-04 19:00:00
2025-12-13
Peintures, décorations, sculptures en terre ou bois, icônes contemporaines.
Veillée d’avant Noël à 18h le vendredi 19 décembre.
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 04 07 14 48 josee.gavarin@gmail.com
English :
Paintings, decorations, sculptures in clay or wood, contemporary icons.
Pre-Christmas Eve at 6pm on Friday December 19.
