Exposition L’Esprit de Noël Place Emile Colongin Grillon

Exposition L’Esprit de Noël

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-01-04 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Peintures, décorations, sculptures en terre ou bois, icônes contemporaines.

Veillée d’avant Noël à 18h le vendredi 19 décembre.

.

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 04 07 14 48 josee.gavarin@gmail.com

English :

Paintings, decorations, sculptures in clay or wood, contemporary icons.

Pre-Christmas Eve at 6pm on Friday December 19.

L’événement Exposition L’Esprit de Noël Grillon a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes