Exposition l’esprit de Noël Place Emile Colongin Grillon

Exposition l’esprit de Noël

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-01-04 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Exposition sur le thème l’esprit de Noël , avec des peintures, des décoration, des sculptures en terre, en bois et des icones contemporaines. Entrée gratuite

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 04 07 14 48

English :

Exhibition on the theme of the spirit of Christmas , with paintings, decorations, sculptures in clay, wood and contemporary icons. Free admission

German :

Ausstellung zum Thema Der Geist von Weihnachten mit Gemälden, Dekorationen, Skulpturen aus Ton und Holz sowie zeitgenössischen Ikonen. Freier Eintritt

Italiano :

Mostra sul tema Lo spirito del Natale , con dipinti, decorazioni, sculture in argilla e legno e icone contemporanee. Ingresso libero

Espanol :

Exposición sobre el tema el espíritu de la Navidad , con pinturas, adornos, esculturas en barro y madera e iconos contemporáneos. Entrada gratuita

