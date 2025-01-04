Exposition l’esprit de Noël Place Emile Colongin Grillon
Exposition l’esprit de Noël Place Emile Colongin Grillon samedi 13 décembre 2025.
Exposition l’esprit de Noël
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-01-04 19:00:00
2025-12-13
Exposition sur le thème l’esprit de Noël , avec des peintures, des décoration, des sculptures en terre, en bois et des icones contemporaines. Entrée gratuite
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 04 07 14 48
English :
Exhibition on the theme of the spirit of Christmas , with paintings, decorations, sculptures in clay, wood and contemporary icons. Free admission
German :
Ausstellung zum Thema Der Geist von Weihnachten mit Gemälden, Dekorationen, Skulpturen aus Ton und Holz sowie zeitgenössischen Ikonen. Freier Eintritt
Italiano :
Mostra sul tema Lo spirito del Natale , con dipinti, decorazioni, sculture in argilla e legno e icone contemporanee. Ingresso libero
Espanol :
Exposición sobre el tema el espíritu de la Navidad , con pinturas, adornos, esculturas en barro y madera e iconos contemporáneos. Entrada gratuita
