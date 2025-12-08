Exposition l’Esprit de Noël Médiathèque Henri Moreau La Tremblade
Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime
Début : 2025-12-08
fin : 2025-01-03
2025-12-08
Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com
English :
Christmas Spirit exhibition
German :
Ausstellung Der Geist der Weihnacht (L’Esprit de Noël)
Italiano :
Mostra Lo spirito del Natale
Espanol :
Exposición El espíritu de la Navidad
