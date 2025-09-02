Exposition « L’esprit des jardins japonais – photographies de Frédéric Soreau » Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Exposition « L’esprit des jardins japonais – photographies de Frédéric Soreau » Maison de la culture du Japon à Paris Paris mardi 2 septembre 2025.

Les photographies en noir et blanc de Frédéric Soreau rendent hommage à l’oeuvre de Mirei Shigemori (1896-1975), qui joua un rôle déterminant dans la création et la réinvention des jardins japonais, en en révélant la force graphique.

Jardin du sanctuaire Matsunoo Taisha conçu en 1975 par Mirei Shigemori, Kyoto, Japon. ; Crédits : © Frédéric Soreau

« Un jardin est une oeuvre d’art vivante, qui vieillit, change, se transforme et recommence. » Mirei Shigemori,

Par son jeu subtil sur les lignes, les formes et la lumière, Frédéric Soreau capte l’essence même des jardins de Shigemori : leur dépouillement, leur tension, leur mystère. Ses images, à la fois épurées et contemplatives, capturent l’essence même de la pensée de Mirei Shigemori : un équilibre fragile entre maîtrise et liberté, entre vide et plénitude, entre nature et création, mais aussi entre le construit et le vivant, entre le visible et l’invisible.

Jardin « Hachijin no niwa » conçu en 1953 par Mirei Shigemori (vue aérienne), château de Kishiwada, Osaka, Japon. ; Crédits : © Frédéric Soreau

En prolongement de cette série de photos en hommage à Mirei Shigemori, une série de photographies en couleur invite le visiteur à traverser l’année japonaise au fil des saisons, à sentir la métamorphose des lieux au fil du temps. Le jardin devient ici le théâtre d’un renouveau constant, fidèle à la pensée japonaise selon laquelle l’éphémère est porteur de beauté, et l’impermanence – loin d’être une perte – est célébrée comme une forme d’harmonie.

Tryptique autour de Mirei Shigemori ; Crédits : © Frédéric Soreau

Cette exposition propose ainsi un chemin : entre l’ordre et l’impertinence, la tradition et l’invention, le silence et le chant du monde. À travers les regards croisés de Mirei Shigemori et de Frédéric Soreau, elle célèbre le jardin non seulement comme un art, mais comme une manière d’habiter le temps et de penser la beauté.

Jardin du temple Tenju-an à Kyoto ; Crédits : © Frédéric Soreau

Au Japon, Frédéric Soreau a arpenté les jardins zen, de mousse, paysagers ou contemporains… Il en est revenu avec de superbes photographies en noir et blanc ou en couleurs que vous pouvez découvrir jusqu’au 27 septembre. Celles-ci dévoilent en particulier la beauté des oeuvres d’un des plus grands paysagistes japonais, Mirei Shigemori.

Du mardi 02 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 :

gratuit

Hall d’accueil (rez-de-chaussée)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-02T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/jardins-japonais-photographies-frederic-soreau https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://x.com/mcjp_officiel