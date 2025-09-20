Exposition L’Esprit des lieux impasse des Tilleuls Mortagne-au-Perche

Exposition L’Esprit des lieux impasse des Tilleuls Mortagne-au-Perche samedi 20 septembre 2025.

impasse des Tilleuls Trama en Perche Mortagne-au-Perche Orne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Exposition des photographies de Adèle Lamiroté. Série sur les églises et sacristies. .

impasse des Tilleuls Trama en Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

