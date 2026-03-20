Exposition L’esprit du geste

Institut Universitaire Européen Rachi Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-05-07 18:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Cette exposition se propose de donner à voir ou suggérer que le geste artistique, artisanal, corporel… peut porter une intention, une mémoire ,une énergie qui dépasse l’aspect purement technique et formel.



On peut alors parler d’esprit. Ce qui anime le geste, l’intention, l’émotion avec parfois une dimension méditative, spirituelle…



Le geste n’est plus vu comme un simple mouvement, la matière n’est plus inerte pas seulement utile, mais langage ou message susceptible de transmettre. .

Institut Universitaire Européen Rachi Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 95 30 07 contact@institut-rachi-troyes.fr

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L’événement Exposition L’esprit du geste Troyes a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne