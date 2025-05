Exposition L’esprit du Mas dans les Alpilles – Place Favier Saint-Rémy-de-Provence, 20 juin 2025 07:00, Saint-Rémy-de-Provence.

Bouches-du-Rhône

Exposition L’esprit du Mas dans les Alpilles Du 20/06/2025 au 14/06/2026, tous les jours.

Vernissage le vendredi 20 juin. Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-20

fin : 2026-06-14

2025-06-20

Le Musée des Alpilles propose une exposition sur l’esprit du Mas dans les Alpilles, du 20 juin 2025 au 14 juin 2026.

Retrouvez une nouvelle exposition au Musée des Alpilles qui met en valeur le Mas Provençal !



Une mise en avant qui prend tout son sens lorsque l’on connaît l’histoire originel du Mas, symbole du paysage de Provence. Autrefois exploitation agricole comprenant une partie habitation, accolée à des dépendances et à des granges.



Cette exposition retrace l’évolution du Mas et est disponible jusqu’au 14 juin 2026. .

Place Favier Musée des Alpilles

Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 68 24 museedesalpilles@ville-srdp.fr

English :

Alpilles museum is staging an exhibition on the Mas spirit in the Alpilles, from 20 June 2025 to 14 June 2026.

German :

Das Musée des Alpilles bietet vom 20. Juni 2025 bis zum 14. Juni 2026 eine Ausstellung über den Geist des Mas in den Alpilles.

Italiano :

Il Musée des Alpilles organizza una mostra sullo spirito del Mas nelle Alpilles, dal 20 giugno 2025 al 14 giugno 2026.

Espanol :

Del 20 de junio de 2025 al 14 de junio de 2026, el museo de los Alpilles organiza una exposición sobre el espíritu del Mas en los Alpilles.

