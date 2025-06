Exposition L’esprit symphonique, le courage artistique Rue de l’Homme de Bois Honfleur 5 juillet 2025 10:00

Calvados

Exposition L’esprit symphonique, le courage artistique Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-11-03 12:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Pour célébrer le centenaire de la disparition d’Erik Satie, compositeur emblématique de la modernité musicale et figure singulière de l’esprit honfleurais, le musée Eugène-Boudin propose une grande exposition rétrospective consacrée à cet artiste inclassable.

Présentée du 5 juillet au 3 novembre 2025, Erik Satie l’esprit symphonique, le courage artistique rassemble plus de 120 oeuvres, documents et objets, issus de collections publiques et privées. Ce projet est inscrit dans une riche programmation culturelle portée par la Ville de Honfleur et ses institutions ou associations partenaires.

Développée sur deux niveaux, l’exposition propose une immersion dans l’univers d’Erik Satie, permettant aux visiteurs de découvrir sa vie et son oeuvre à travers un parcours riche et varié, entrant en écho avec l’histoire de l’art. OEuvres, objets personnels, partitions originales et extraits sonores jalonnent la visite, plongeant le public dans l’atmosphère singulière du compositeur.

Les salles Jean DRIES et Katia GRANOFF sont consacrées à illustrer la richesse de la production artistique de ce natif de Honfleur. Elles mettent en lumière non seulement son oeuvre dans le contexte artistique (Chat Noir, Rose-Croix, symbolisme) et musical (wagnérisme, Debussy, le Groupe des Six) de l’époque mais aussi ses nombreuses collaborations avec des figures majeures de son époque, telles que Jean Cocteau, Pablo

Picasso, Georges Braque et André Derain. L’exposition explore également son engagement politique et ses liens étroits avec la Normandie.

La scénographie de l’exposition a été pensée comme une véritable mise en scène, inspirée de l’univers du théâtre et du cabaret, un lieu que Satie a lui-même fréquenté et où il a puisé une partie de son inspiration.

Cette approche immersive recrée une ambiance à la fois intime, fantasque et artistique, fidèle à l’esprit du compositeur.

Dans cette atmosphère originale, l’interactivité occupe une place centrale. Une machine à écrire est mise à la disposition des visiteurs, tout comme des espaces d’écoute et des ateliers participatifs tels que La plastique des mots. Ces dispositifs invitent les curieux, petits et grands, à explorer de manière ludique le monde singulier de Satie.

Vernissage public 4 juillet 2025 (accueil presse et officiels dès 18h)

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin

Honfleur 14600 Calvados Normandie

English : Exposition L’esprit symphonique, le courage artistique

To celebrate the centenary of the death of Erik Satie, an emblematic composer of musical modernity and a singular figure in the spirit of Honfleur, the Musée Eugène-Boudin is staging a major retrospective exhibition devoted to this unclassifiable artist.

Presented from July 5 to November 3, 2025, Erik Satie: l?esprit symphonique, le courage artistique brings together over 120 works, documents and objects from public and private collections. The project is part of a rich cultural program organized by the town of Honfleur and its partner institutions and associations.

Spread over two levels, the exhibition immerses visitors in the world of Erik Satie, enabling them to discover his life and work through a rich and varied itinerary that echoes the history of art. Works, personal objects, original scores and sound extracts punctuate the visit, immersing the public in the composer?s singular atmosphere.

The Jean DRIES and Katia GRANOFF rooms are dedicated to illustrating the wealth of the Honfleur-born composer?s artistic output. They highlight not only his work in the artistic (Chat Noir, Rosé-Croix, Symbolism) and musical (Wagnerism, Debussy, the Groupe des Six) contexts of the time, but also his many collaborations with major figures of his era, such as Jean Cocteau, Pablo

Picasso, Georges Braque and André Derain. The exhibition also explores his political commitment and his close ties with Normandy.

The exhibition’s scenography has been conceived as a veritable mise-en-scène, inspired by the world of theater and cabaret, a place that Satie himself frequented and from which he drew some of his inspiration.

This immersive approach recreates an intimate, whimsical and artistic atmosphere, true to the composer?s spirit.

Interactivity plays a central role in this original atmosphere. A typewriter is available to visitors, as are listening areas and participatory workshops such as La plastique des mots. These devices invite the curious, young and old alike, to explore Satie?s singular world in a playful way.

Public opening: July 4, 2025 (press and officials welcome from 6 p.m.)

German : Exposition L’esprit symphonique, le courage artistique

Anlässlich des 100. Todestages von Erik Satie, einem Komponisten, der für die musikalische Moderne und den Geist von Honfleur steht, veranstaltet das Musée Eugène-Boudin eine große retrospektive Ausstellung, die diesem unklassifizierbaren Künstler gewidmet ist.

Die vom 5. Juli bis zum 3. November 2025 gezeigte Ausstellung Erik Satie: Der symphonische Geist, der künstlerische Mut umfasst mehr als 120 Werke, Dokumente und Objekte aus öffentlichen und privaten Sammlungen. Dieses Projekt ist Teil eines reichhaltigen Kulturprogramms, das von der Stadt Honfleur und ihren Partnerinstitutionen oder -vereinen getragen wird.

Die Ausstellung erstreckt sich über zwei Ebenen und bietet den Besuchern die Möglichkeit, in die Welt von Erik Satie einzutauchen und sein Leben und Werk auf einer abwechslungsreichen Reise durch die Kunstgeschichte zu entdecken. Werke, persönliche Gegenstände, Originalpartituren und Tonauszüge säumen den Rundgang und lassen das Publikum in die einzigartige Atmosphäre des Komponisten eintauchen.

Die Säle Jean DRIES und Katia GRANOFF sind dem reichen künstlerischen Schaffen des in Honfleur geborenen Komponisten gewidmet. Sie beleuchten nicht nur sein Werk im künstlerischen (Chat Noir, Rosenkreuzer, Symbolismus) und musikalischen (Wagnerismus, Debussy, Groupe des Six) Kontext seiner Zeit, sondern auch seine zahlreichen Kollaborationen mit den wichtigsten Persönlichkeiten seiner Zeit wie Jean Cocteau, Pablo

Picasso, Georges Braque und André Derain. Die Ausstellung beleuchtet auch sein politisches Engagement und seine enge Verbindung zur Normandie.

Das Ausstellungsdesign wurde als Inszenierung konzipiert, die sich an der Welt des Theaters und des Kabaretts orientiert, wo Satie selbst verkehrte und wo er einen Teil seiner Inspiration schöpfte.

Dieser immersive Ansatz schafft ein intimes, fantasievolles und künstlerisches Ambiente, das dem Geist des Komponisten treu bleibt.

In dieser originellen Atmosphäre nimmt die Interaktivität einen zentralen Platz ein. Eine Schreibmaschine steht den Besuchern ebenso zur Verfügung wie Hörräume und partizipative Workshops wie La plastique des mots (Die Plastik der Wörter). Diese Einrichtungen laden große und kleine Neugierige ein, Saties einzigartige Welt auf spielerische Weise zu erkunden.

Öffentliche Vernissage: 4. Juli 2025 (Presse- und Offiziellenempfang ab 18 Uhr)

Italiano :

Per celebrare il centenario della morte di Erik Satie, compositore emblematico della modernità musicale e figura singolare dello spirito di Honfleur, il Musée Eugène-Boudin organizza una grande retrospettiva dedicata a questo artista inclassificabile.

Dal 5 luglio al 3 novembre 2025, Erik Satie: l’esprit symphonique, le courage artistique riunisce oltre 120 opere, documenti e oggetti provenienti da collezioni pubbliche e private. Questo progetto fa parte di un ricco programma culturale sostenuto dalla città di Honfleur e dalle istituzioni e associazioni partner.

Distribuita su due livelli, la mostra immerge il visitatore nel mondo di Erik Satie, consentendogli di scoprire la sua vita e la sua opera attraverso un percorso ricco e variegato che riecheggia la storia dell’arte. Opere, oggetti personali, partiture originali ed estratti sonori scandiscono la visita, immergendo i visitatori nell’atmosfera unica del compositore.

Le sale Jean DRIES e Katia GRANOFF sono dedicate a illustrare la ricchezza della produzione artistica del compositore nato a Honfleur. Esse mettono in evidenza non solo il suo lavoro nei contesti artistici (Chat Noir, Rosé-Croix, Simbolismo) e musicali (Wagnerismo, Debussy, Gruppo dei Sei) dell’epoca, ma anche le sue numerose collaborazioni con i maggiori esponenti della sua epoca, come Jean Cocteau, Pablo Picasso, Georges Braque e Katia GRANOFF

Picasso, Georges Braque e André Derain. La mostra esplora anche il suo impegno politico e il suo stretto legame con la Normandia.

La scenografia della mostra è stata concepita come una vera e propria messa in scena, ispirata al mondo del teatro e del cabaret, luoghi che Satie stesso frequentava e da cui traeva parte della sua ispirazione.

Questo approccio immersivo ricrea un’atmosfera al tempo stesso intima, estrosa e artistica, fedele allo spirito del compositore.

L’interattività gioca un ruolo centrale in questa atmosfera originale. Una macchina da scrivere è a disposizione dei visitatori, così come spazi di ascolto e laboratori partecipativi come La plastique des mots. Questi dispositivi invitano i curiosi, giovani e meno giovani, a esplorare il mondo unico di Satie in modo giocoso.

Apertura al pubblico: 4 luglio 2025 (la stampa e i funzionari saranno accolti dalle 18.00)

Espanol :

Para celebrar el centenario de la muerte de Erik Satie, compositor emblemático de la modernidad musical y figura singular del espíritu de Honfleur, el museo Eugène-Boudin organiza una gran exposición retrospectiva dedicada a este artista inclasificable.

Del 5 de julio al 3 de noviembre de 2025, Erik Satie: l’esprit symphonique, le courage artistique reúne más de 120 obras, documentos y objetos procedentes de colecciones públicas y privadas. Este proyecto forma parte de un rico programa cultural apoyado por la ciudad de Honfleur y sus instituciones y asociaciones asociadas.

Repartida en dos niveles, la exposición sumerge al visitante en el universo de Erik Satie, permitiéndole descubrir su vida y su obra a través de un recorrido rico y variado que se hace eco de la historia del arte. Obras, objetos personales, partituras originales y extractos sonoros puntúan la visita, sumergiendo al visitante en la atmósfera única del compositor.

Las salas Jean DRIES y Katia GRANOFF están dedicadas a ilustrar la riqueza de la producción artística del compositor de Honfleur. Destacan no sólo su trabajo en los contextos artísticos (Chat Noir, Rosé-Croix, Simbolismo) y musicales (Wagnerismo, Debussy, Groupe des Six) de la época, sino también sus numerosas colaboraciones con grandes figuras de su tiempo, como Jean Cocteau, Pablo

Picasso, Georges Braque y André Derain. La exposición también explora su compromiso político y sus estrechos vínculos con Normandía.

La escenografía de la exposición ha sido concebida como una verdadera puesta en escena, inspirada en el mundo del teatro y del cabaret, lugar que el propio Satie frecuentaba y del que extrajo parte de su inspiración.

Este enfoque inmersivo recrea una atmósfera a la vez íntima, caprichosa y artística, fiel al espíritu del compositor.

La interactividad desempeña un papel central en esta atmósfera original. Una máquina de escribir está a disposición de los visitantes, así como espacios de escucha y talleres participativos como La plastique des mots. Estos dispositivos invitan a los curiosos, jóvenes y mayores, a explorar de forma lúdica el universo único de Satie.

Apertura al público: 4 de julio de 2025 (prensa y funcionarios bienvenidos a partir de las 18.00 horas)

L’événement Exposition L’esprit symphonique, le courage artistique Honfleur a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Honfleur-Beuzeville