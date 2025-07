Exposition L’essence d’un Littoral 2025 Temple Saujon

Exposition L’essence d’un Littoral 2025

Temple Rue Félix Vieuille Saujon Charente-Maritime

Début : 2025-07-14 11:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

Exposition « L’essence d’un Littoral 2025 », par Chris Pearson.

Peintures de la côte Atlantique et de la campagne environnante.

Entrée libre.

Temple Rue Félix Vieuille Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

Exhibition « The Essence of a Coastline 2025 », by Chris Pearson.

Paintings of the Atlantic coast and surrounding countryside.

Free admission.

German :

Ausstellung « The essence of a Littoral 2025 » von Chris Pearson.

Gemälde von der Atlantikküste und der umliegenden Landschaft.

Freier Eintritt.

Italiano :

Mostra « L’essenza della costa 2025 », di Chris Pearson.

Dipinti della costa atlantica e della campagna circostante.

Ingresso libero.

Espanol :

Exposición « La esencia de la costa 2025 », de Chris Pearson.

Pinturas de la costa atlántica y la campiña circundante.

Entrada gratuita.

