Depuis plus de 25 ans, la photographe – plasticienne Cathy Bion parcourt les ports du monde où son œil de peintre traque couleurs et matières, les traces du travail de l’homme en interférence avec celui du temps et des éléments.

L’artiste a débuté la photographie à l’âge de 8 ans ; ses voyages dès l’adolescence, puis son parcours professionnel dans la communication et dans la presse ont contribué à la formation de son regard.

Sa recherche s’ancre sur le thème de la mémoire des ports, ces lieux empreints de poésie qui l’inspirent tant. Ses photographies recréent des paysages imaginaires, des petits fragments de vie colorés qu’elle invite à partager pour larguer les amarres vers un libre voyage.

Sans retouche ni recadrage, sa démarche photographique est abstraite, proche de la peinture.

Cette quête de beauté qu’elle poursuit entre en résonance avec l’esprit du wabi-sabi, quintessence de l’esthétique japonaise qui célèbre l’authenticité et l’éphémère.

Cathy Bion expose son travail en France et à l’étranger (Japon, Maroc, Australie, Mexique, USA, Europe) depuis une trentaine d’années.

Durant cette exposition intitulée » L’éternel Voyage », elle présentera ses photographies du 11 au 17 novembre 2025 à la galerie Alley située à Montmartre.

Cette exposition sera intégrée au circuit des Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes d’Anvers aux Abbesses (AAA) qui ont lieu du 14 au 17 novembre 2025 et regroupent une centaine d’artistes sur ce périmètre du 18e arrondissement de Paris.

Durant cette édition 2025, les AAA vont fêter leurs 30 ans d’existence : elle y participe depuis 2006 et c’est dans ce cadre qu’elle a remporté le Prix du Jury au Concours des Emiles d’AAA en 2021, ainsi que le Prix du Public en 2022.

Une invitation à voyager en couleurs dans les ports du monde !

Du mardi 11 novembre 2025 au lundi 17 novembre 2025 :

vendredi

de 14h00 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Alley Gallery 54 rue des Trois Frères 75018 Paris

https://alley.paris/ https://www.facebook.com/cathy.bion/ https://www.facebook.com/cathy.bion/