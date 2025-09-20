Exposition « L’étoffe des Lumières. Vêtements et accessoires au XVIIIe siècle » Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Musée Jean-Jacques Rousseau vous invite à découvrir l’élégance au XVIIIe siècle. Réalisée en partenariat avec La Dame d’Atours, spécialiste de la reconstitution historique, et avec des prêts du Musée Cognacq-Jay, cette exposition met en lumière les transformations vestimentaires de l’époque à travers une sélection de costumes, d’accessoires, de gravures et de peintures. Ce parcours, enrichi de dispositifs ludiques, invite petits et grands à découvrir cette époque fascinante sous toutes les coutures.

Musée Jean-Jacques Rousseau 5 Rue Jean Jacques Rousseau, 95160 Montmorency, France Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France 0139648013 https://museejjrousseau.montmorency.fr Maison dans laquelle Jean-Jacques Rousseau vécut de 1757 à 1762

La dame d’Atours – Musée Jean-Jacques Rousseau