Exposition L’étrange Noël du Petit Caillou

7 Rue de la République Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-04 2025-12-07

Ce lieu d’expositions et d’échanges, reçoit pour l’occasion, sept créateurs locaux vivant en Vallée de la Dordogne:

Fumiyo SEKIGUCHI, verrière vitrailliste

Hélène Bailly, créatrice d’objets design en carton

Yohan GROSSET, potier/céramiste au four à bois

Sylviane ARVOIS, vannière

Jeanne BOUTILLIER, créatrice de petites bestioles en bois et matières diverses

Laurence GUARNIERI, fabrique des bougies colorées en cire végétale

et Lise ARCANGELI, mosaïste d’art et organisatrice de l’exposition .

7 Rue de la République Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 11 15 84

English :

L’événement Exposition L’étrange Noël du Petit Caillou Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2025-11-30 par Corrèze Tourisme