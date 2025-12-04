Exposition L’étrange Noël du Petit Caillou Beaulieu-sur-Dordogne
7 Rue de la République Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-21
Ce lieu d’expositions et d’échanges, reçoit pour l’occasion, sept créateurs locaux vivant en Vallée de la Dordogne:
Fumiyo SEKIGUCHI, verrière vitrailliste
Hélène Bailly, créatrice d’objets design en carton
Yohan GROSSET, potier/céramiste au four à bois
Sylviane ARVOIS, vannière
Jeanne BOUTILLIER, créatrice de petites bestioles en bois et matières diverses
Laurence GUARNIERI, fabrique des bougies colorées en cire végétale
et Lise ARCANGELI, mosaïste d’art et organisatrice de l’exposition .
7 Rue de la République Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 11 15 84
English :
