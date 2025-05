Exposition L’Eurasie à vélo – Manufacture Nantes, 8 juin 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-08 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Exposition sur le voyage de Lucien Péraire, jeune globe-trotter qui, de 1928 à 1932, a parcouru à vélo plus de 30 000 km depuis la France jusqu’en Chine et au Japon. Pour traverser la Sibérie, dépourvue de routes à l’époque, il invente le « vélo-rail ». Il voyage « pour comprendre les causes des guerres », va à la rencontre des gens et partage leur quotidien. Esprit humaniste, il a appris la langue internationale Espéranto pour mieux communiquer avec les personnes de tous pays, de toutes cultures. Il a laissé un extraordinaire ensemble de documents, carnets de voyage, photos, cartes postales, sources d’informations sur l’état du monde, le quotidien des gens ordinaires autour de 1930, de l’Europe à l’Extrême-Orient, à travers le regard d’un jeune anthropologue amateur. Un patrimoine exceptionnel désormais sauvé grâce au travail d’une équipe de scientifiques et d’espérantistes sous la direction de Pascal Dubourg-Glatigny, directeur de recherches au CNRS ( https://peraire.huma-num.fr/fr ) L’exposition présente le voyage de Lucien Péraire et le travail de conservation de ses archives.

Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0644792597 https://kongreso2025.esperanto-france.org/l-esperanto