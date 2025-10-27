Exposition « Leurs corps, leurs esprits : paroles de femmes autochtones et resistance numérique au Brésil » La Source Le Bouscat

Exposition « Leurs corps, leurs esprits : paroles de femmes autochtones et resistance numérique au Brésil » 27 octobre – 30 novembre La Source Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-27T09:00:00 – 2025-10-27T17:00:00

Fin : 2025-11-30T14:00:00 – 2025-11-30T17:00:00

Cette exposition met en lumière le combat des femmes autochtones du Brésil pour leurs droits et leur identité, à travers des portraits, des entretiens, des scènes de vie, et des recherches anthropologiques.

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

La médiathèque vous invite à explorer l’exposition du photographe Antoine Buquen. exposition autochtones