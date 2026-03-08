Exposition Level Art Médiathèque Lucien Deschamps Champniers
Exposition Level Art Médiathèque Lucien Deschamps Champniers samedi 11 avril 2026.
Médiathèque Lucien Deschamps 45 Rue des Bouvreuils Champniers Charente
Début : Vendredi 2026-04-11
fin : 2026-05-02
2026-04-11
L’artiste Noël Caizergues explore divers moyens d’expression artistique, notamment à travers des personnages de BD. En 2013, il lance Level Art, un projet qui émeut les spectateurs lors d’événements comme le Toulouse Game Show.
Médiathèque Lucien Deschamps 45 Rue des Bouvreuils Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 74 74 31 culture@champniers.fr
English :
Artist Noël Caizergues explores various means of artistic expression, notably through comic book characters. In 2013, he launched Level Art, a project that moves spectators at events such as the Toulouse Game Show.
