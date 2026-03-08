Exposition Level Art

Médiathèque Lucien Deschamps Champniers

Vendredi 2026-04-11

2026-05-02

2026-04-11

L’artiste Noël Caizergues explore divers moyens d’expression artistique, notamment à travers des personnages de BD. En 2013, il lance Level Art, un projet qui émeut les spectateurs lors d’événements comme le Toulouse Game Show.

Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine

English:

Artist Noël Caizergues explores various means of artistic expression, notably through comic book characters. In 2013, he launched Level Art, a project that moves spectators at events such as the Toulouse Game Show.

