Exposition Lever de rideau L’Appartement Arles
Exposition Lever de rideau L’Appartement Arles dimanche 19 avril 2026.
Exposition Lever de rideau
Du 19/04 au 17/05/2026, tous les jours. L’Appartement 6 rue Dulau Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-04-19
L’exposition lève le rideau sur deux artistes
Nicole Chaize a 38 ans, elle accepte de partager son travail pour la première fois ici.
Mathieu Chavaren est un artiste peintre, né en 1990 à Moissac, il vit et travaille au Pays Basque.
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L’Appartement 6 rue Dulau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fannybeauville@gmail.com
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English :
The exhibition raises the curtain on two artists:
Nicole Chaize is 38 years old, and has agreed to share her work here for the first time.
Mathieu Chavaren is a painter born in 1990 in Moissac, who lives and works in the Basque country.
L’événement Exposition Lever de rideau Arles a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Arles
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