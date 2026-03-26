Exposition Lever de rideau L’Appartement Arles

Exposition Lever de rideau

Du 19/04 au 17/05/2026, tous les jours. L’Appartement 6 rue Dulau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-04-19

L’exposition lève le rideau sur deux artistes

Nicole Chaize a 38 ans, elle accepte de partager son travail pour la première fois ici.

Mathieu Chavaren est un artiste peintre, né en 1990 à Moissac, il vit et travaille au Pays Basque.

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L’Appartement 6 rue Dulau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fannybeauville@gmail.com

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English :

The exhibition raises the curtain on two artists:

Nicole Chaize is 38 years old, and has agreed to share her work here for the first time.

Mathieu Chavaren is a painter born in 1990 in Moissac, who lives and works in the Basque country.

L’événement Exposition Lever de rideau Arles a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Arles