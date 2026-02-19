EXPOSITION ” LEVÉS AVANT LE JOUR” LES BRIGADES INTERNATIONALES DE L’ESPAGNE À LA RÉSISTANCE. Le Boulou

EXPOSITION ” LEVÉS AVANT LE JOUR” LES BRIGADES INTERNATIONALES DE L’ESPAGNE À LA RÉSISTANCE.

Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-31

L’exposition ” Levés avant le jour” Les Brigades Internationales de l’Espagne à la Résistance s’inscrit dans le cadre des journées commémoratives des VIe Rencontres Culturelles, Républicaines et Transpyrénéennes qui ont lieu du 05 au 31 mars 2026 sur la commune de le Boulou.

Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00

English :

The exhibition ? Rising before the day? Les Brigades Internationales de l?Espagne à la Résistance is part of the commemorative days of the VIth Rencontres Culturelles, Républicaines et Transpyrénéennes taking place from March 05 to 31, 2026 in the commune of le Boulou.

