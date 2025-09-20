Exposition : l’évolution architecturale de Plumelec sur un siècle Chapelle Saint-Marc Plumelec

Exposition : l’évolution architecturale de Plumelec sur un siècle Chapelle Saint-Marc Plumelec samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition de vieilles photos de Plumelec et Cadoudal

Présence d’une passionnée de Lego, d’un artiste peintre et d’une personne qui sculpte les livres.

Chapelle Saint-Marc talcoetmeur ,56420 Plumelec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne Nichée dans un écrin de verdure, la chapelle est la fierté des habitants du village. Dernière rénovation en 1987, grâce à l'argent récolté lors de 6 kermesses.

Depuis 1975, simplement une messe par an en avril lors de la saint Marc.

Mairie de Plumelec