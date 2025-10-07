Exposition « L’expédition rocambolesque du professeur Schmetterling » dans le cadre des Cafés littéraires à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Exposition « L’expédition rocambolesque du professeur Schmetterling » dans le cadre des Cafés littéraires à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar mardi 7 octobre 2025.

Exposition « L’expédition rocambolesque du professeur Schmetterling » dans le cadre des Cafés littéraires à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-07

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-10-07

À l’occasion des Cafés Littéraires, la médiathèque expose des œuvres de l’illustrateur François Soutif.

.

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

On the occasion of the Cafés Littéraires, the media library exhibits works by illustrator François Soutif.

German :

Anlässlich der Cafés Littéraires stellt die Mediathek Werke des Illustrators François Soutif aus.

Italiano :

Nell’ambito dei Cafés Littéraires, la mediateca espone le opere dell’illustratore François Soutif.

Espanol :

En el marco de los Cafés Literarios, la mediateca expone obras del ilustrador François Soutif.

L’événement Exposition « L’expédition rocambolesque du professeur Schmetterling » dans le cadre des Cafés littéraires à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-09-02 par Montélimar Tourisme Agglomération