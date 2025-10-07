Exposition « L’expédition rocambolesque du professeur Schmetterling » dans le cadre des Cafés littéraires à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Début : Lundi 2025-10-07
fin : 2025-11-28
2025-10-07
À l’occasion des Cafés Littéraires, la médiathèque expose des œuvres de l’illustrateur François Soutif.
English :
On the occasion of the Cafés Littéraires, the media library exhibits works by illustrator François Soutif.
German :
Anlässlich der Cafés Littéraires stellt die Mediathek Werke des Illustrators François Soutif aus.
Italiano :
Nell’ambito dei Cafés Littéraires, la mediateca espone le opere dell’illustratore François Soutif.
Espanol :
En el marco de los Cafés Literarios, la mediateca expone obras del ilustrador François Soutif.
