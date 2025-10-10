Exposition l’expérience rupestre Pôle d’interprétation de la préhistoire Les Eyzies

Pôle d’interprétation de la préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

10h-12h30/13h30-17h. A la lumière des frontales, la tribu des Rupestres , dessinent à même la pierre, avec des pigments naturels. Entrée libre

Quand la bande dessinée réenchante l’art pariétal.

Edmond BAUDOIN, Chloé CRUCHAUDET, Etienne DAVODEAU, Emmanuel GUIBERT, Marc-Antoine MATHIEU, David PRUDHOMME, Pascal RABATÉ, TROUBS, avec Rémi FLAMENT (photographies) et Marc AZÉMA (réalisation).

Pendant dix jours, à la lumière précaire des frontales, la tribu des Rupestres , à l’instar de nos ancêtres il y a 15000 à 30 000 ans, dessinent à même la pierre, avec des pigments naturels, chacun projetant et insufflant sur les parois son inspiration créatrice singulière. Chaque geste révèle une alchimie entre la roche brute et la sensibilité graphique de chacun.e des auteurs Baudoin danse avec le pinceau, Cruchaudet joue avec les ombres, Davodeau établit une connexion avec les Préhistoriques, Guibert fait naître l’arbre dans la cavité, Prudhomme esquisse des figures exaltées, Rabaté apprivoise la paroi, Troubs exploite les aspérités. .

English : Exposition l’expérience rupestre

10am-12.30pm/13.30pm-5pm. By headlamp light, « la tribu des Rupestres » (the Rupestones tribe) draw on stone, using natural pigments. Free admission

German : Exposition l’expérience rupestre

10h-12h30/13h30-17h. Im Licht der Stirnlampen zeichnet « der Stamm der Rupestres » mit natürlichen Pigmenten direkt auf den Stein. Freier Eintritt

Italiano :

10am-12.30pm/13.30pm-5pm. Alla luce delle loro lampade frontali, la « tribù dei Rupestres » disegna direttamente sulla pietra, utilizzando pigmenti naturali. Ingresso libero

Espanol : Exposition l’expérience rupestre

10am-12.30pm/13.30pm-5pm. A la luz de sus linternas frontales, la « tribu de los Rupestres » dibuja directamente sobre la piedra, utilizando pigmentos naturales. Entrada gratuita

