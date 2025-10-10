Exposition L’expérience rupestre Quand la bande dessinée réenchante l’art pariétal Pôle d’interprétation de la préhistoire Les Eyzies

Pôle d’interprétation de la préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

10h-12h30/13h30-17h. sept auteurs de BD contemporaine qui se sont transformés en peintres rupestres pour entrer en résonance avec les lointains artistes de la préhistoire. Entrée libre

Une rencontre entre l’art de notre époque et celui du paléolithique.

Une aventure humaine et picturale unique pour sept auteurs majeurs de la bande dessinée contemporaine qui se sont transformés en peintres rupestres pour entrer en résonance avec les lointains artistes de la préhistoire.

C’est au cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy que cette aventure artistique unique baptisée Résonances Rupestres a vu le jour. Les auteurs de BD se sont enfermés à la fin de l’été 2022 six à sept heures par jours dans la grotte de la Sagne pour une résidence d’artiste inédite. Pendant dix jours, à la lumière précaire des frontales, la tribu des Rupestres , à l’instar de nos ancêtres il y a 15 000 à 30 000 ans, dessinent à même la pierre, avec des pigments naturels, chacun projetant et insufflant sur les parois son inspiration créatrice singulière.

Pôle d’interprétation de la préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 reservation@pole-prehistoire.com

English : Exposition L’expérience rupestre Quand la bande dessinée réenchante l’art pariétal

10am-12.30pm/13.30pm-5pm. Seven contemporary comics authors transformed into cave painters to resonate with the distant artists of prehistory. Free admission

German : Exposition L’expérience rupestre Quand la bande dessinée réenchante l’art pariétal

10.00-12.30/13.30-17.00 Uhr. Sieben zeitgenössische Comic-Autoren, die sich in ?Höhlenmaler? verwandelt haben, um mit den fernen Künstlern der Vorgeschichte in Resonanz zu treten. Freier Eintritt

Italiano :

10.00-12.30/13.30-17.00. Sette autori di fumetti contemporanei che si sono trasformati in pittori delle caverne per entrare in contatto con i lontani artisti della preistoria. Ingresso libero

Espanol : Exposition L’expérience rupestre Quand la bande dessinée réenchante l’art pariétal

10.00-12.30/13.30-17.00. Siete autores de cómic contemporáneos que se han transformado en pintores rupestres para evocar a los lejanos artistas de la prehistoria. Entrada gratuita

