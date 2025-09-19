Exposition L’Expo du Crok Saint-Affrique

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Début : 2025-09-19

fin : 2025-10-11

2025-09-19

Plongez dans les coulisses de la création numérique et découvrez les talents de demain à travers une exposition unique, entre affiche officielle et film d’animation.

En partenariat avec le Festival Crok’ta bulle de St Rome de Tarn, la Médiathèque vous propose une exposition dévoilant la création de l’affiche officielle du festival réalisée par les étudiants de l’école e-artsup de Montpellier sous la supervision de Gaëlle Hersent, présidente d’honneur 2025. Vous découvrirez aussi le court-métrage d’animation « Au Sommet », création originale des étudiants montpelliérains réalisée en moins de trois mois. Une exposition qui révèle les talents de demain et les métiers de la création numérique. .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 31 75 mediatheque@cc-saintaffricain.fr

English :

Dive behind the scenes of digital creation and discover the talents of tomorrow through a unique exhibition, part official poster and part animated film.

German :

Tauchen Sie hinter die Kulissen der digitalen Kreativität und entdecken Sie die Talente von morgen in einer einzigartigen Ausstellung, die zwischen offiziellem Plakat und Animationsfilm angesiedelt ist.

Italiano :

Andate dietro le quinte della creazione digitale e scoprite i talenti di domani attraverso una mostra unica, in parte manifesto ufficiale e in parte film d’animazione.

Espanol :

Adéntrese entre los bastidores de la creación digital y descubra los talentos del mañana a través de una exposición única, en parte póster oficial y en parte película de animación.

