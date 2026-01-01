Exposition L’extraordinaire disparition de Winsom Nowhere Le Grand Off de la bande dessinée Studio Paradis Chais Magelis Angoulême

Exposition L’extraordinaire disparition de Winsom Nowhere Le Grand Off de la bande dessinée

Studio Paradis Chais Magelis Quai de la Charente Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 10:00:00

fin : 2026-02-01 19:00:00

Date(s) :

2026-01-29

Cette exposition plonge le spectateur dans le monde d’un dessinateur culte mais hélas méconnu.

.

Studio Paradis Chais Magelis Quai de la Charente Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 mdesport@citebd.org

English :

This exhibition plunges the viewer into the world of a cult but unfortunately little-known cartoonist.

