Mont-devant-Sassey

Exposition Lez’Arts de Mont Village

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Chemin de la grande Are Mont-devant-Sassey Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Vendredi 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-29

L’association des Amis de l’église de Mont vous invite à découvrir l’exposition artistique Lez’Arts de Mont Village au cœur de ce joyau de l’art roman. Venez découvrir des œuvres uniques récoltées auprès des habitants du village, pour une exposition authentique et locale.Tout public

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Eglise Notre-Dame de l’Assomption Chemin de la grande Are Mont-devant-Sassey 55110 Meuse Grand Est +33 6 88 25 64 71

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English :

The Friends of Mont Church invite you to discover the Lez’Arts de Mont Village art exhibition in the heart of this Romanesque gem. Come and discover unique works of art collected from local residents, for an authentic and local exhibition.

L’événement Exposition Lez’Arts de Mont Village Mont-devant-Sassey a été mis à jour le 2026-05-15 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE