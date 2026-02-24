Exposition LEZ’ARTS Médiathèque Le Trait d’Union Piré-Chancé

Exposition LEZ’ARTS

Médiathèque Le Trait d’Union 2 rue Neuve Piré-Chancé Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-07

Exposition d’artistes locaux Soisik OGER LE GOFF Corinne LANDAIS Annie SEILLIER Marie LORON Anne DOS SANTOS

Entrée gratuite .

Médiathèque Le Trait d'Union 2 rue Neuve Piré-Chancé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

