Exposition L’habit fait la Bretagne

35 avenue François Bougouin Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-05-13 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Les costumes traditionnels rassemblés au Musée Boesch seront le fil d’Ariane de cette exposition et vous permettront de découvrir l’identité même de l’Ar-Goat, cette Bretagne intérieure et rurale longtemps restée très authentique. Cette terre de traditions a été une source d’inspiration puissante pour de nombreux artistes en quête de lumières et de couleurs changeantes. Les costumes seront donc accompagnés de tableaux pour les contextualiser mais également de céramiques et de petits accessoires liés aux vêtements pour vous proposer un voyage dans le temps. .

35 avenue François Bougouin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 53 08 musee.boesch@mairie-labaule.fr

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L’événement Exposition L’habit fait la Bretagne Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44