Exposition L’habitat d’hier à aujourd’hui Épinal

Exposition L’habitat d’hier à aujourd’hui

1 avenue Dutac Épinal Vosges

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 17:30:00

fin : 2025-12-17

2025-11-21

Cette exposition retrace l’évolution de l’habitat, de l’antiquité à l’époque moderne, et questionne les nouveaux modes d’habitations qui existent dans le Grand Est.

Un cycle de 4 conférences agrémente cette exposition à la Maison de l’Habitat et du Territoire

Le logement, reflet de l’évolution de nos modes de vie Vendredi 21/11 | 17h30

Habiter autrement pour réduire son empreinte environnementale Mercredi 26/11 | 17h30

Des architectures pour habiter ensemble un renouveau européen Mercredi 3/12 | 17h30

Réenchanter le patrimoine Le bâti ancien une opportunité pour l’habitat d’aujourd’hui ? Mercredi 10/12 | 17h30Tout public

+33 3 29 68 50 52

English :

This exhibition traces the evolution of housing, from antiquity to the modern era, and looks at the new ways of living in the Grand Est region.

A series of 4 conferences at the Maison de l’Habitat et du Territoire will complement the exhibition:

Housing, a reflection of changing lifestyles Friday 21/11 | 5:30 pm

Living differently to reduce your environmental footprint Wednesday 26/11 | 17h30

Architectures for living together: a European revival Wednesday 3/12 | 17h30

Réenchanter le patrimoine Le bâti ancien une opportunité pour l?habitat d?aujourd?hui ? Wednesday 10/12 | 17h30

German :

Diese Ausstellung zeigt die Entwicklung des Wohnens von der Antike bis zur Moderne und stellt die neuen Wohnformen in Frage, die es im Grand Est gibt.

Eine Reihe von 4 Konferenzen ergänzt diese Ausstellung im Maison de l’Habitat et du Territoire:

Die Wohnung, Spiegelbild der Entwicklung unserer Lebensweise Freitag, 21.11.2011 | 17:30 Uhr

Anders wohnen, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern Mittwoch, 26.11.| 17:30 Uhr

Architekturen, um gemeinsam zu wohnen: eine europäische Erneuerung Mittwoch, 3.12.| 17:30 Uhr

Das Erbe neu verzaubern Alte Bausubstanz: eine Chance für das Wohnen von heute? Mittwoch 10/12 | 17.30 Uhr

Italiano :

La mostra ripercorre l’evoluzione dell’edilizia abitativa dall’antichità all’epoca moderna e analizza i nuovi modi di abitare nella regione del Grand Est.

La mostra è accompagnata da una serie di 4 conferenze presso la Maison de l’Habitat et du Territoire:

L’abitazione, riflesso del nostro stile di vita in evoluzione Venerdì 21/11 | 17h30

Vivere in modo diverso per ridurre l’impronta ambientale mercoledì 26/11 | 17h30

Architetture per la convivenza: una rinascita europea Mercoledì 3/12 | 17h30

Incantare il nostro patrimonio Gli edifici antichi: un’opportunità per l’edilizia moderna? Mercoledì 10/12 | 17h30

Espanol :

Esta exposición recorre la evolución de la vivienda desde la Antigüedad hasta la época moderna, y examina las nuevas formas de habitar en la región del Gran Este.

La exposición va acompañada de una serie de 4 conferencias en la Maison de l’Habitat et du Territoire:

La vivienda, reflejo de la evolución de nuestros modos de vida Viernes 21/11 | 17h30

Vivir de otra manera para reducir la huella medioambiental Miércoles 26/11 | 17h30

Arquitecturas para vivir juntos: un renacimiento europeo Miércoles 3/12 | 17h30

Reencantar nuestro patrimonio Edificios antiguos: ¿una oportunidad para la vivienda moderna? Miércoles 10/12 | 17h30

