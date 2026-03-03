Exposition L’habitat industriel au Pays de Niederbronn-les-Bains Reichshoffen

Exposition L’habitat industriel au Pays de Niederbronn-les-Bains

9 rue Jeanne d’Arc Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Et si votre logement faisait partie de l’histoire industrielle locale ? Pour le savoir, partez à la découverte de l’habitat industriel au Pays de Niederbronn-les-Bains.

Et si votre logement faisait partie de l’histoire industrielle locale ? Pour le savoir, partez à la découverte de l’habitat industriel au Pays de Niederbronn-les-Bains. Maisons ouvrières, lotissements, châteaux patronaux, logements collectifs… ce discret patrimoine bâti né de l’industrie façonne nos villes et nos villages. Derrière ces murs se cachent des vies de familles, des souvenirs de voisinage et des gestes du quotidien. Ils portent également l’histoire d’une épopée industrielle exceptionnelle qui a marqué des générations entières. À travers photographies, objets du quotidien et documents d’archives, découvrez ce patrimoine méconnu et posez un regard nouveau sur cet héritage architectural et humain longtemps passé inaperçu. .

9 rue Jeanne d’Arc Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 30 mairie@reichshoffen.fr

English :

What if your home was part of the local industrial history? Find out by discovering industrial housing in the Niederbronn-les-Bains area.

