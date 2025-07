Exposition L’Haleine de la rivière Le MAT Chapelle des Ursulines Ancenis-Saint-Géréon

Chapelle des Ursulines Avenue de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20

fin : 2025-12-07

2025-09-20

L’haleine de la rivière est une exposition plurielle qui se déploie comme un souffle, des respirations celles de la rivière, du castor, du héron, de la libellule, de l’hirondelle, de la grenouille ou de l’anguille…

Le fil conducteur de ce projet d’exposition et de parcours est de considérer la rivière comme un organisme vivant composée de vivants. Elle invite à une observation de Loire aux Ursulines aux côtés d’artistes, de collectifs, d’acteurs du territoire et d’établissements d’enseignement supérieur.

L’exposition présente les peintures d’Alice Suret-Canale, Jacques Le Brusq et Suzanne Husky, les sculptures et gestes de Julie Bonnaud et Fabien Leplae, les formes éditées et les actions initiées par Camille Orlandini et Corentin Massaux, les objets céramiques, illustrations artistiques et scientifiques d’Amélie Patry, Clément Vuillier, Julien Chapuis et Barbara Réthoré (collectif Loire Sentinelle). Elle sera rythmée par différents moments de partage (conférences, performances, rencontres, visites…).

Avec les oeuvres de Julie Bonnaud et Fabien Leplae, Suzanne Husky, Jacques Le Brusq, le collectif Loire Sentinelle (Amélie Patry, Clément Vuillier, Barbara Réthoré et Julien Chapuis), Camille Orlandini et Corentin Massaux, Alice Suret-Canale.

Entrée libre, les samedis et dimanches de 15h à 18h et sur rendez-vous au MAT Ancenis-Saint-Géréon, chapelle des Ursulines.

Vernissage le samedi 20 septembre 2025

18h → MAT Ancenis-Saint-Géréon .

Chapelle des Ursulines Avenue de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 08 64 mediation-ancenis@lemat-centredart.com

English :

L?haleine de la rivière is a multi-faceted exhibition that unfolds like a breath, the breaths of the river, the beaver, the heron, the dragonfly, the swallow, the frog or the eel?

German :

Der Atem des Flusses ist eine pluralistische Ausstellung, die sich wie ein Atem entfaltet, die Atemzüge des Flusses, des Bibers, des Reihers, der Libelle, der Schwalbe, des Frosches oder des Aals?

Italiano :

L’haleine de la rivière è una mostra sfaccettata che si dispiega come un respiro, il respiro del fiume, del castoro, dell’airone, della libellula, della rondine, della rana o dell’anguilla?

Espanol :

L?haleine de la rivière es una exposición polifacética que se despliega como una respiración, las respiraciones del río, del castor, de la garza, de la libélula, de la golondrina, de la rana o de la anguila?

