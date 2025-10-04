Exposition « L’Herbier philosophe » Médiathèque Le CoLenn Louannec

Exposition « L'Herbier philosophe » Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Le CoLenn Côtes-d'Armor

Venez découvrir cette très belle exposition présentant les magnifiques illustrations de plantes réalisées par Cécile Hudrisier, associées aux petits textes philosophiques d’Agnès Domergue (d’après leur album paru aux éditions Grasset).

Médiathèque Le CoLenn 3, route de Perros 22700 Louannec Louannec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne 339 72 10 86 14 https://opac-x-bibliothequelouannec.biblixnet.net/ La médiathèque de Louannec, le CoLenn, a ouvert en septembre 2025. Outre les livres, CD, DVD et vinyles, le public peut jouer sur place à des jeux de société ou des jeux vidéo, boire une tisane, visiter une exposition ou tout simplement rêver en admirant les arbres depuis la baie vitrée. Un lieu où l’accueil et la convivialité ne sont pas de vains mots. Parking à proximité.

Rampe d’accès PMR.

