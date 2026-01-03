Exposition L’héritage de Tolkien Médiathèque Plouvorn

Exposition L’héritage de Tolkien

Médiathèque 3, rue du Général de Réals Plouvorn Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-03

Cette exposition propose de découvrir ou d’approfondir le genre de la Fantasy à travers l’œuvre de 15 auteurs de BD qui ont été nourris de l’imaginaire de Tolkien. Chaque panneau analyse une BD incontournable pour mieux mettre en avant ses caractéristiques dans l’univers de la Fantasy.

Tout public.

Accès libre sans inscription. .

Médiathèque 3, rue du Général de Réals Plouvorn 29420 Finistère Bretagne +33 2 57 68 64 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition L’héritage de Tolkien Plouvorn a été mis à jour le 2025-11-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX