Exposition L’histoire de France au féminin La Tréfilerie La Couronne

Exposition L’histoire de France au féminin

La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne Charente

Début : Lundi 2026-03-01

fin : 2026-03-30

2026-03-01

Dans le cadre du mois de la légalité, la tréfilerie vous propose une exposition inédite sur l’histoire de France qui s’est également construite au féminin.

La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr

English :

As part of the month of legality, the tréfilerie (wire drawing mill) is presenting a unique exhibition on the history of France, which has also been shaped by women.

