Exposition L’histoire de France au féminin La Tréfilerie La Couronne

La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne Charente
Début : Lundi 2026-03-01
fin : 2026-03-30
2026-03-01
Dans le cadre du mois de la légalité, la tréfilerie vous propose une exposition inédite sur l’histoire de France qui s’est également construite au féminin.
La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr
English :
As part of the month of legality, the tréfilerie (wire drawing mill) is presenting a unique exhibition on the history of France, which has also been shaped by women.
