Exposition L’histoire de la cartographie de nos régions Éguzon-Chantôme

Exposition L’histoire de la cartographie de nos régions

Route de Messant Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2026-01-30 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Exposition de 26 cartes géographiques anciennes L’histoire de la cartographie de nos régions par Jean-Pierre Delage.

3 .

Route de Messant Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 44 15 savoirsauterroir@gmail.com

English :

Exhibition of 26 old maps The history of cartography in our regions by Jean-Pierre Delage.

German :

Ausstellung von 26 alten Landkarten Die Geschichte der Kartografie unserer Regionen von Jean-Pierre Delage.

Italiano :

Mostra di 26 carte antiche La storia della cartografia nelle nostre regioni di Jean-Pierre Delage.

Espanol :

Exposición de 26 mapas antiguos La historia de la cartografía en nuestras regiones de Jean-Pierre Delage.

