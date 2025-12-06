Exposition L’histoire de la cartographie de nos régions Éguzon-Chantôme
Exposition L’histoire de la cartographie de nos régions Éguzon-Chantôme samedi 6 décembre 2025.
Exposition L’histoire de la cartographie de nos régions
Route de Messant Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2026-01-30 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Exposition de 26 cartes géographiques anciennes L’histoire de la cartographie de nos régions par Jean-Pierre Delage.
3 .
Route de Messant Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 44 15 savoirsauterroir@gmail.com
English :
Exhibition of 26 old maps The history of cartography in our regions by Jean-Pierre Delage.
German :
Ausstellung von 26 alten Landkarten Die Geschichte der Kartografie unserer Regionen von Jean-Pierre Delage.
Italiano :
Mostra di 26 carte antiche La storia della cartografia nelle nostre regioni di Jean-Pierre Delage.
Espanol :
Exposición de 26 mapas antiguos La historia de la cartografía en nuestras regiones de Jean-Pierre Delage.
L’événement Exposition L’histoire de la cartographie de nos régions Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Vallée de la Creuse