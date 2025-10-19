EXPOSITION L’HISTOIRE DE LA VITICULTURE À MAUGUIO Mauguio
EXPOSITION L’HISTOIRE DE LA VITICULTURE À MAUGUIO
23 rue Diderot Mauguio Hérault
Rendez-vous au Château des Comtes de Melgueil pour découvrir cette exposition !
Depuis l’Antiquité, la culture de la vigne est au coeur du paysage melgorien. Cette exposition vous invite à découvrir les grandes étapes et les faits marquants de cette longue histoire viticole.
Des premières vignes plantées sur la plaine méditerranéenne aux révoltes vigneronnes de 1907, en passant par l’évolution des pratiques et des savoir-faire … Découvrez comment la vigne a façonné l’identité de Mauguio.
Ouverture exceptionnelle les dimanches 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre.
De 9h30 à 13h
Entrée libre
Château des Comtes de Melgueil
23 rue Diderot, 34130 Mauguio
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Service Culture, Traditions et Patrimoine
Tél 04 67 29 65 35
E-mail culture@mauguio-carnon.com .
+33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com
English :
Come to the Château des Comtes de Melgueil to discover this exhibition!
German :
Besuchen Sie das Schloss der Grafen von Melgueil, um diese Ausstellung zu entdecken!
Italiano :
Venite a vedere questa mostra al Château des Comtes de Melgueil!
Espanol :
Venga a ver esta exposición en el Château des Comtes de Melgueil
