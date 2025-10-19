EXPOSITION L’HISTOIRE DE LA VITICULTURE À MAUGUIO Mauguio

Rendez-vous au Château des Comtes de Melgueil pour découvrir cette exposition !

Depuis l’Antiquité, la culture de la vigne est au coeur du paysage melgorien. Cette exposition vous invite à découvrir les grandes étapes et les faits marquants de cette longue histoire viticole.

Des premières vignes plantées sur la plaine méditerranéenne aux révoltes vigneronnes de 1907, en passant par l’évolution des pratiques et des savoir-faire … Découvrez comment la vigne a façonné l’identité de Mauguio.

Ouverture exceptionnelle les dimanches 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre.

De 9h30 à 13h

Entrée libre

23 rue Diderot Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com

English :

Come to the Château des Comtes de Melgueil to discover this exhibition!

German :

Besuchen Sie das Schloss der Grafen von Melgueil, um diese Ausstellung zu entdecken!

Italiano :

Venite a vedere questa mostra al Château des Comtes de Melgueil!

Espanol :

Venga a ver esta exposición en el Château des Comtes de Melgueil

