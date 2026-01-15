Exposition L’histoire de l’affiche rouge Place de l’Hôtel-de-Ville Vichy

Exposition L’histoire de l’affiche rouge

Place de l’Hôtel-de-Ville Mairie de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-01-27

En 1944, 23 résistants FTP-MOI, pour beaucoup jeunes, étrangers et juifs, sont exécutés après un faux procès. La propagande de l’Affiche rouge les présente comme terroristes. Leur histoire rappelle l’engagement des Juifs dans la Résistance.

.

Place de l’Hôtel-de-Ville Mairie de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 1944, 23 FTP-MOI resistance fighters, many of them young, foreign and Jewish, were executed after a mock trial. Affiche rouge propaganda presented them as terrorists. Their story is a reminder of Jewish involvement in the Resistance.

L’événement Exposition L’histoire de l’affiche rouge Vichy a été mis à jour le 2026-01-12 par Vichy Destinations