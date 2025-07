Exposition l’histoire de l’arbre de Noël Sélestat

Place St Georges Sélestat Bas-Rhin

Dans la nef de l’église Saint-Georges, 10 sapins retracent l’évolution de la décoration de l’arbre de Noël

Une exposition unique en Alsace dans un cadre somptueux qui vous convie à un voyage au cœur de l’évolution des décorations du sapin de Noël.

Suspendus sous les arcs de la nef de l’église Saint-Georges, dix sapins retracent les étapes les plus marquantes de l’évolution de la décoration de l’arbre de Noël, du 16e siècle à nos jours.

Cette exposition constitue un joli témoin de notre histoire.

Place St Georges Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

English :

In the nave of Saint-Georges church, 10 fir trees trace the evolution of Christmas tree decoration

German :

Im Kirchenschiff der St.-Georgs-Kirche zeigen 10 Tannenbäume die Entwicklung des Christbaumschmucks

Italiano :

Nella navata della chiesa di Saint-Georges, 10 alberi di Natale ripercorrono l’evoluzione della decorazione dell’albero di Natale

Espanol :

En la nave de la iglesia de Saint-Georges, 10 árboles de Navidad recorren la evolución de la decoración navideña

