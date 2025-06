Exposition « l’histoire des 40 ans » Centrès 21 juin 2025 07:00

Aveyron

Exposition « l’histoire des 40 ans » Taurines Centrès Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif Groupe

à partir de 10 personnes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-06-21

Célébrons les 40 ans d’art contemporain !

Durée 15 min

Une véritable plongée dans quatre décennies de programmation artistique audacieuse, portée par la volonté d’ancrer la culture contemporaine en milieu rural.

À travers affiches, archives, photos, témoignages et œuvres emblématiques, c’est toute l’histoire d’un engagement associatif, d’une aventure collective et d’une politique culturelle populaire qui est retracée.

Bibliothèque et documentations à disposition des visiteurs, jeux pour les enfants

Exposition non accessible aux personnes à mobilité réduite

Renseignements et, pour les groupes, réservation (semaine et weekend) auprès de la mairie. 3 .

Taurines

Centrès 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 23 01 mairie.centres@orange.fr

English :

Celebrating 40 years of contemporary art!

German :

Feiern Sie 40 Jahre zeitgenössische Kunst!

Italiano :

Festeggiamo 40 anni di arte contemporanea!

Espanol :

40 años de arte contemporáneo

