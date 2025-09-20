Exposition : L’Histoire du Château Hôtel Boisrot de la Cour Montluçon

Exposition : L’Histoire du Château Hôtel Boisrot de la Cour Montluçon samedi 20 septembre 2025.

Exposition : L’Histoire du Château 20 et 21 septembre Hôtel Boisrot de la Cour Allier

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Une exposition permettant de découvrir l’histoire du château de Montluçon, proposée par l’association du Vieux Montluçon.

Hôtel Boisrot de la Cour 25 rue de la Fontaine – 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)6 08 88 90 11 Parking à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture