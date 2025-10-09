Exposition L’Hiver Espace Claude Monet Sainte-Adresse

Exposition L’Hiver

Espace Claude Monet 18 Rue Reine Élisabeth Sainte-Adresse Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-17 18:00:00

2025-10-09

Rendez-vous à l’espace Claude Monet pour admirer les peintures hivernales de Jacques Brenet, Laurine Caussin, Olivier Chanson, Michel Duhamel, Catherine Gagneux, Margret Kohler, Luc Lefèvre, Henri Maisonneuve, Colette Navarre, Benoît Rouyer, Christine Rousseau et Hernan Serrano.

Vernissage le Jeudi 9 octobre à 17h30 .

Espace Claude Monet 18 Rue Reine Élisabeth Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie courrier@sainte-adresse.fr

