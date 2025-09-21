Exposition L’Homme et le cheval de trait … une histoire intime Bazoches-les-Gallerandes

Découvrez le rôle essentiel du cheval de trait dans l’économie rurale, les métiers artisanaux et la mémoire collective. Une plongée dans notre patrimoine vivant.

Plongez au cœur de notre histoire avec l’exposition L’Homme et le cheval de trait… une histoire intime . Symbole de force et de survie, le cheval de trait a façonné la vie rurale pendant des siècles il accompagnait les laboureurs, soutenait les familles et faisait vivre des métiers aujourd’hui disparus. Cette exposition met en lumière l’importance économique et sociale de cet allié fidèle, véritable pilier de nos campagnes.

À travers des récits, des images et des témoignages, redécouvrez un patrimoine oublié mais fondateur, qui nous relie à nos ancêtres et à leur quotidien. Un rendez-vous unique pour mieux comprendre la richesse de notre héritage rural et la place essentielle du cheval de trait dans notre mémoire collective. .

Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire contact@dans-les-ouches.fr

English :

Discover the essential role of the draught horse in the rural economy, crafts and collective memory. A dive into our living heritage.

German :

Entdecken Sie die wesentliche Rolle des Zugpferdes in der ländlichen Wirtschaft, den handwerklichen Berufen und dem kollektiven Gedächtnis. Ein Einblick in unser lebendiges Kulturerbe.

Italiano :

Scoprite il ruolo essenziale del cavallo da tiro nell’economia rurale, nei mestieri artigianali e nella memoria collettiva. Uno sguardo al nostro patrimonio vivente.

Espanol :

Descubra el papel esencial del caballo de tiro en la economía rural, la artesanía y la memoria colectiva. Una visión de nuestro patrimonio vivo.

