Exposition « L’Hôpital militaire 1914-1919 d’Arc en Barrois » 20 et 21 septembre Château Haute-Marne

La visite sera gratuite, sans supplément pour les visiteurs du parc (entrée 5€). Dégustation de champagne payante pendant les horaires d’ouverture devant l’Orangerie.

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Une exposition présentera des photos prises par une américaine venue durant la Première Guerre mondiale, immortalisant le château d’Arc alors transformé en hôpital pour les militaires américains. Elle se tiendra à l’Orangerie du château et sera ouverte les trois premiers week-ends de septembre, jusqu’au 21 septembre, avec une visite guidée proposée à 15h30.

Château 3 Grande rue, 52120 Dinteville Dinteville 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 08 77 87 http://www.dinteville.com https://pay.sumup.com/b2c/Q4F1V1LR;https://www.dinteville.com/visites L’origine du château remonte au XIIIe siècle, bien qu’aucun vestige de cette époque ne subsiste.

Au XVIe siècle, il s’élevait sur une plate-forme entourée de douves, avec quatre façades différentes et des tours rondes à chaque angle.

La famille de Dinteville, influente sous François Ier, comptait Jean de Dinteville, ambassadeur à Londres, immortalisé dans Les Ambassadeurs de Holbein.

Après la mort de Joachim de Dinteville en 1607, le château est abandonné.

En 1701, Guillaume Le Brun le rachète et y ajoute une aile droite et des frontons, offrant une façade symétrique classique.

Le parc, typique du XVIIIe siècle, présente une allée d’eau bordée de tilleuls, un vallon, une orangerie restaurée et des pavillons encadrant l’ancienne entrée.

On y admire des arbres remarquables comme les hêtres laciniés, les féviers d’Amérique, les platanes ou les catalpas.

Le château et le parc, inscrits aux Monuments historiques, sont conservés dans la même famille depuis 1701.

Le parc est ouvert à la visite du 1er mai au 30 septembre de 13h à 19h.

Le château se visite les week-ends et jours fériés, sur réservation, ainsi que pendant les Journées du patrimoine. Le parc et l’intérieur du château resteront évidemment ouvert à la visite. L’entrée dans le parc sera payante comme les autres jours d’ouverture (seuls les monuments publics sont tenus d’offrir un accès gratuit).

La visite de l’intérieur du château sera possible grâce à des visites guidées qui seront réalisées en continu de 14h à 18h.

Le Parc du château

Tarif adulte (à partir de 16 ans) : 5 €.

Paiement sur place via le scan du QR code dédié.

© Château de Dinteville