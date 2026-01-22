Exposition L’hybride Médiathèque L’Alpha Angoulême
Exposition L’hybride Médiathèque L’Alpha Angoulême mardi 24 février 2026.
Exposition L’hybride
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : 2026-02-24
fin : 2026-05-30
2026-02-24
Les étudiants de l’école Émile Cohl explorent cette année la notion d’ hybride , un territoire foisonnant où les frontières se déplacent et se recomposent.
English :
This year, students at the Émile Cohl school are exploring the notion of the hybrid , a teeming territory where borders shift and recompose.
