Exposition L’hybride Médiathèque L’Alpha Angoulême

Exposition L’hybride

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : 2026-02-24

fin : 2026-05-30

2026-02-24

Les étudiants de l’école Émile Cohl explorent cette année la notion d’ hybride , un territoire foisonnant où les frontières se déplacent et se recomposent.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

This year, students at the Émile Cohl school are exploring the notion of the hybrid , a teeming territory where borders shift and recompose.

