Exposition Libellules à Saint-Aignan de Grand Lieu Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-20 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit Entrée libre Tout public

Fermé pour travaux, le Muséum s’engage dans une programmation culturelle sur le territoire de la métropole nantaise. Exposition LibellulesDu 2 février au 31 mars 2026Saint-Aignan de Grand Lieu Les libellules brillamment colorées, aux ailes déployées, compagnes virevoltantes de nos promenades ensoleillées, consacrent les quelques mois de leur vie aérienne à se reproduire. Pendant la belle saison, l’occasion nous est offerte d’admirer ces insectes. Leur vie toutefois ne se résume pas à cette seule période. C’est en effet sous la forme d’une larve aquatique, que se déroule l’essentiel de son existence. Moins connues, plus discrètes, elles jouent pourtant un rôle primordial dans l’équilibre des milieux qu’elles occupent parfois pendant plusieurs années.Le public est invité à faire la connaissance de ces insectes aux prouesses peu connues.Panneaux, maquettes et photographies permettent d’approcher l’intimité de ces insectes et de faire découvrir certaines singularités.Informations pratiques• Espace Vie Locale – 41 Rue des Frères Rousseau, 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu• Médiathèque Le Jardin de Lecture – 39 Rue des Frères Rousseau, 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu• entrée libre• Horaires : Mardi, mercredi, vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h, samedi : 10h-12h30 / fermé le lundi, jeudi et dimanche• Conférence sur les libellules le mardi 24 mars à 19h

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr https://museum.nantesmetropole.fr/home/presdechezvous/expositions.html#libellulesaignan



