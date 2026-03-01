Exposition    Liberté Coquelicot/Dans le Souffle des fleurs  Atelier du Chat Marin Le Tréport

Exposition Liberté Coquelicot/Dans le Souffle des fleurs

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

À l’occasion du Printemps des Poètes 2026, dont le thème cette année est Liberté. Force vive, déployée , je propose une balade poétique et florale autour du recueil Dans le Souffle des fleurs . écrit, au jour le jour, par Magali André-Soulié, pendant le confinement du Covid 19 en 2020.

Le premier tercet plante le sujet Corona. Danger/au seuil de l’Ehpad/un ange dépose des jonquilles .

Pour la trentaine de dessins que j’expose, je me suis inspiré de trois thèmes des extraits du recueil Dans le souffle des fleurs , le symbole du Coquelicot proposé aussi par Magali ainsi que les Arbres-Femmes, les Héliades, sœurs de Phaéton, transformées en peupliers, dans la mythologie grecque.

Les mots prennent des couleurs et s’intègrent naturellement dans mes pastels.

Seront présentés le recueil de poésie Dans le Souffle des fleurs ainsi que l’album de l’exposition

Liberté Coquelicot/Dans le Souffle des fleurs .

Trois séances lectures seront proposées, une avant le vernissage du jeudi 12 mars, une en avril et une en mai.

Ouverture les samedis, dimanches et jours fériés de 15 h à 18 h

Les autres jours sur rendez-vous 06 72 85 79 72. Gratuit. .

Atelier du Chat Marin 11 rue du Commerce Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 85 79 72 fontainedelamare1@gmail.com

