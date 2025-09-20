Exposition « Liberté et fraternité. 1525, la guerre des Paysans en Alsace » Archives d’Alsace Strasbourg

Visites flash gratuites, sans réservation. Chacune dure 20 minutes environ. Thématiques : Liberté, libertés (14h15), Tu es mon frère (15h), Gemeiner Mann, qui es-tu? (15h45), Où sont les femmes ? (16h30), »Je le jure »: le sacré et la parole en 1525 (17h15)

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le 500e anniversaire de la guerre des Paysans suscite, en Alsace et Outre-Rhin, un nombre important d’événements culturels portés, notamment, par des institutions patrimoniales.

Pour leur part, les Archives d’Alsace, en partenariat avec la BNUS, ont pris le parti de proposer une exposition généraliste, qui en retrace l’histoire sous deux angles privilégiés – la liberté et la fraternité – et questionne la mémoire de l’événement. Cette exposition est complémentaire de celles proposées par la Seigneurie d’Andlau et la Médiathèque protestante du Stift.

Pour donner à comprendre cet événement structurant de l’histoire régionale et européenne, l’exposition propose un discours scientifique de qualité, accessible à tous, qui s’appuie sur des documents originaux issus tant des fonds des Archives d’Alsace que de ceux des nombreux partenaires ayant accepté de prêter des documents pour l’occasion.

Elle est accessible en visite libre, avec des visites flash thématiques organisées tout au long de la présentation pour approfondir certains aspects du propos.

Archives d'Alsace 6 Rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg, France

En tram : Ligne de tram C, direction « Neuhof Rodolphe Reuss » jusqu'à l'arrêt « Winston Churchill », puis longer le quai des Alpes ou emprunter la rue de l'Elbe. (5mn à pied). Ligne de bus G, direction G Rotterdam, jusqu'à l'arrêt « Danube – Le Vaisseau ». En bus depuis la gare de Kehl : prendre le bus 21 direction « Wattwiller », changer à l'arrêt « Aristide Briand » pour prendre le bus 30 direction « Robertsau Sainte-Anne / Robertsau Chasseurs » jusqu'à l'arrêt « Danube ».

