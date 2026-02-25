Exposition Liberté. Force vive, déployée Regards Poétiques

Angoulême Charente

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-29

Pour sa troisième édition, et pour la première fois à dimension internationale, Regards Poétiques vous donne rendez-vous au cœur d’Angoulême du 13 au 29 mars 2026.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

For its third edition, and for the first time on an international scale, Regards Poétiques takes place in the heart of Angoulême from March 13 to 29, 2026.

