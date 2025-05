Exposition liberté ? – Uffholtz, 7 juin 2025 13:30, Uffholtz.

Haut-Rhin

Exposition liberté ? 1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-07 13:30:00

fin : 2025-08-10 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-29

2025-07-01

2025-08-18

2025-09-01

Regards contemporains et mémoires de la Libération il y 80 ans, l’Alsace était libérée de l’occupation allemande. Que signifie vraiment ce terme de libération ? À quels événements se rattache-t-il ?

Il y 80 ans, l’Alsace était libérée de l’occupation allemande. Que signifie vraiment ce terme de libération ? Une exposition qui s’articule en deux temps une partie sur la situation des territoires de la Communauté de communes Thann-Cernay, où vous pourrez découvrir grâce à des archives les étapes de cette Libération. En parallèle, nous vous invitons à découvrir les œuvres contemporaines du duo Oran, de Léna Aboukrat et de Marianne Villière qui interrogent la dimension politique et artistique de la liberté. .

1 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

English :

Contemporary views and memories of the Liberation: 80 years ago, Alsace was liberated from German occupation. What does liberation really mean? To what events does it relate?

German :

Zeitgenössische Ansichten und Erinnerungen an die Befreiung: Vor 80 Jahren wurde das Elsass von der deutschen Besatzung befreit. Was bedeutet der Begriff « Befreiung » wirklich? Welche Ereignisse sind damit verbunden?

Italiano :

Prospettive e ricordi contemporanei della Liberazione: 80 anni fa l’Alsazia veniva liberata dall’occupazione tedesca. Cosa significa veramente liberazione? Quali eventi furono coinvolti?

Espanol :

Perspectivas y recuerdos contemporáneos de la Liberación: hace 80 años, Alsacia fue liberada de la ocupación alemana. ¿Qué significa realmente la liberación? ¿Qué acontecimientos tuvieron lugar?

L’événement Exposition liberté ? Uffholtz a été mis à jour le 2025-05-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay