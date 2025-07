Exposition « Libres ! 1944-1947 » Parvis Neptune Nantes

Exposition « Libres ! 1944-1947 » Parvis Neptune Nantes vendredi 4 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-17 –

Gratuit : oui Gratuit Tout public

À l’occasion du 80e anniversaire de la Libération, les Archives de Nantes présentent une exposition hors-les-murs sur la fin de la guerre dans le territoire métropolitain. Des derniers mois de l’occupation allemande en 1944 aux premiers projets de reconstruction de la ville en 1947, cette exposition propose de découvrir le contexte de la Libération et des premières années du retour de la République à Nantes et dans les communes de la métropole. Réalisée avec le concours des communes et des associations d’histoire locale, elle valorise les fonds d’archives publiques mais aussi des documents issus d’archives privées. Certains d’entre eux ont été donnés aux Archives de Nantes dans le cadre de la Grande collecte initiée par les Archives nationales pour commémorer les 80 ans de la Libération. Exposition visible :–> place Graslin du 6 mai au 5 juin–> place Royale du 5 au 17 juin–> parvis Neptune, en face de la place du Bouffay, du 26 juin au 1er septembre Puis dans plusieurs communes de la métropole durant un an. Pour plus d’informations, consultez le site internet des Archives de Nantes.

Parvis Neptune Nantes 44000

https://archives.nantes.fr/home/vie-des-archives/toutes-les-actualites/libres-1944-1947-exposition.html