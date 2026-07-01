Exposition: Lien entre la Nature et l’Humain au Château d’Etelan Route de Norville Saint-Maurice-d’Ételan
dimanche 12 juillet 2026 · Route de Norville · Saint-Maurice-d'Ételan
Informations pratiques
Saint-Maurice-d’Ételan
Exposition: Lien entre la Nature et l’Humain au Château d’Etelan
Route de Norville Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-09-30 18:30:00
Date(s) :
2026-07-12
✨ Une exposition à ne pas manquer cet été ! ✨
Laissez-vous surprendre par les œuvres de Nadine Ledru, sculptrice sur métal, à travers son exposition Liens entre la nature et l’humain . Une invitation à explorer la rencontre entre la force du métal, la beauté du végétal et les liens qui unissent l’être humain à la nature.
☕ Prolongez votre visite avec une pause conviviale à La Maison de Fanchon, le tout nouveau salon de thé associatif, récemment ouvert. L’occasion idéale de savourer un moment gourmand dans un cadre chaleureux. .
Route de Norville Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 87 43 30 contact@chateau-etelan.fr
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English : Exposition: Lien entre la Nature et l’Humain au Château d’Etelan
L’événement Exposition: Lien entre la Nature et l’Humain au Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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