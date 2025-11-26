Exposition Liens féeriques saison 2 Kaysersberg Vignoble

Exposition Liens féeriques saison 2

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-11-26 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Agnès Castelli, Morgane et Julia Gschaedler exposent des céramiques, sculptures, aquarelles et objets d’art autour des univers féériques et poétique de ces 3 artistes.

Venez découvrir une galerie qui est aussi une boutique éphémère. Une odyssée artistique mère et filles avec Agnès Castelli, Morgane & Julia Gschaedler

Entrez dans un univers où l’émotion et la tendresse se mêlent à la création. Trois artistes, une même passion celle de donner vie à la poésie à travers la matière et la couleur.

Céramiques, sculptures, aquarelles et objets d'art vous invitent à un voyage féerique, entre rêve et complicité familiale.

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 84 43 31 agnes.c.design@hotmail.fr

English :

Agnès Castelli, Morgane and Julia Gschaedler exhibit ceramics, sculptures, watercolors and objets d’art from the magical, poetic worlds of these 3 artists.

German :

Agnès Castelli, Morgane und Julia Gschaedler stellen Keramiken, Skulpturen, Aquarelle und Kunstobjekte rund um die märchenhaften und poetischen Welten dieser drei Künstlerinnen aus.

Italiano :

Agnès Castelli, Morgane e Julia Gschaedler espongono ceramiche, sculture, acquerelli e oggetti d’arte provenienti dal mondo magico e poetico di queste tre artiste.

Espanol :

Agnès Castelli, Morgane y Julia Gschaedler exponen cerámicas, esculturas, acuarelas y objetos de arte del mundo mágico y poético de estas tres artistas.

